“Sabemos que muchos no la están pasando bien en este momento. Y que, como gobierno, tenemos que...

A su lado, el subsecretario de Espacio Público, Leandro Martín sostuvo: “Es una alegría poner a disposición de los vecinos un lugar como éste, que antes no se usaba, y ponerlo a punto para que los chicos hagan deportes, las familias tareas de esparcimiento y recreativas, en un espacio distinto para encontrarse y hacer actividades culturales y educativas”.