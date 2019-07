El gobierno provincial sigue impulsando a las pequeñas y medianas empresas bonaerenses. Y no sólo para...

Este proyecto se ejecuta en el marco de la primera etapa de proyectos del Sistema de Participación Público-Privada ya licitados para la construcción de seis nuevos corredores viales -A, B, C, E, F y Sur- que abarcan una extensión de más de 3300 kilómetros de rutas nacionales de Buenos Aires, Córdoba, La Pampa, Mendoza y Santa Fe.

“Estos casi cuatro años de trabajo en equipo, nos demuestran que la provincia no estaba condenada, que no teníamos que resignarnos, que valía la pena seguir reclamando y ponerse los problemas al hombro, porque eso es trabajo, es desarrollo”, puntualizó.

“Todas estas cosas no es sarasa, no es sanata, son hechos reales que están sucediendo todos los días”, enfatizó el presidente.

“Tenemos que darle seguridad al ciudadano que también necesita viajar y al que transporta su trabajo un tiempo de transporte que no le genere un costo que lo saque del mercado”, afirmó. Del mismo modo, remarcó que la Nación está potenciando los ferrocarriles como el caso del Belgrano Cargas “que venía muriéndose cuando llegamos” y tenía “pérdidas del 20 por ciento por año”.