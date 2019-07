“Nos enfrentamos a una campaña que va a ser dura. Porque van a volver a aparecer los de antes, los que construyeron este territorio de profunda desigualdad. Los que rompieron cada promesa y cada esperanza buscando su propio beneficio. Tienen un disfraz nuevo, pero son los de siempre. Estoy convencido de que Pilar no debe volver atrás, y por eso vamos a continuar con este camino que comenzamos hace más de tres años”, sentenció el precandidato.

“Nos pueden seguir hablando de imposibles, pero este equipo no sabe de imposibles. Sigue para adelante, porque todo parece imposible hasta que lo hacemos. Estamos convencidos de que esta transformación vale la pena. Es profunda, lleva tiempo, y estamos poniendo todo lo que tenemos que poner”, agregó.