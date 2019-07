El Municipio asumió la imperiosa necesidad de dedicar los mayores esfuerzos para asegurarles a los vecinos de Tigre el derecho a la alimentación saludable y nutritiva como eje fundamental de los demás derechos. La decisión contempla que el sobrepeso y la obesidad, relacionados con la alimentación no saludable, la malnutrición y el sedentarismo, tienen una alta prevalencia en Argentina, ya que 6 de cada 10 adultos y 4 de cada 10 niños padecen sobrepeso y obesidad.

This site is protected by wp-copyrightpro.com