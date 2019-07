“¿Por qué carajo no tenemos el SAME?”, reclamaba el hombre, al momento que solicitaban la solidaridad de algún vecino para trasladar a la mujer hacia un hospital.

Hubo bronca en Ramos Mejía tras un trágico incendio en un domicilio de Pizzurno al 200, donde viven adultos mayores. El siniestro debió ser circunscripto por Bomberos de Tres de Febrero, dado que la autobomba de La Matanza se rompió a pocas cuadras. Una mujer que resultó con quemaduras debió ser trasladada por vecinos, ya que la intendente Verónica Magario rechazó ese sistema de emergencias provincial SAME.