El ex diputado nacional Carlos Brown criticó la composición de la lista de Juntos Somos el Cambio en el distrito, la que a su parecer no representa, a través de referentes, “a los sectores medios poblacionales de las distintas localidades del partido”. También, con críticas por la falta de apoyos a las pequeñas y medianas empresas, y por los continuos ajustes, el dirigente peronista habló del importante rol que tendrá Miguel Angel Pichetto dentro del gobierno de Mauricio Macri para encontrar soluciones a estas problemáticas.

“Los que estamos con Miguel Ángel Pichetto apostamos a que su incorporación al gobierno sea valiosa para lograr un mayor acompañamiento de sectores que hoy están afuera”, opinó el dirigente, en momentos “muy complejos donde hay que buscar soluciones para PyMes, para una actividad económica más consistente, y para que no se siga pensando que la gente soporta ajustes sin saber el rumbo”.

Brown consideró que el senador nacional Pichetto aporta “una visión de estadista”, en el planteo de “un crecimiento económico, de profundización en la generación de empleo, y una defensa de las empresas argentinas para no transformar en indefensos a sectores de la vida pública”.

Sobre la estabilidad económica que parece ser una estrategia electoral, ‘Tato’ Brown opinó que “si van a mantener una tasa de interés inviable para el crecimiento económico con el fin de sostener el dólar, es muy difícil”.

“Nadie invierte en sectores productivos por los altísimos costos que tienen la logística, los impuestos y las cuestiones financieras”, afirmó el ex ministro de la Producción, quien reclamó “discutir mayores apoyos a las pequeñas y medianas empresas”.

Y el acuerdo Mercosur – Unión Europea, que tendrá un largo tiempo de implementación, “deberá ser analizado cuidadosamente porque es peligroso colocarnos como iguales, cuando no lo somos”.

“Tenemos una logística impagable, un sector impositivo que te saca el 60% del valor del producto, y un sistema financiero que se queda más que con la parte del león”, entiende el ex diputado.

En lo personal, y ante las continuas críticas que lo llevaron a abandonar Cambiemos, Carlos Brown manifestó que su posición sigue siendo la misma, pero entiende que el gobierno da muestras de que está abierto “al aporte del peronismo republicano para que realmente pueda tener una administración que funcione adecuadamente”.

“A ningún compañero del espacio de Pichetto nos han ofrecido cargos, con la excepción de Claudia Rucci que logró una candidatura legislativa en la Tercera Sección Electoral”, aclaró el hombre de San Martín, y sostuvo que apoyarán al presidente Mauricio Macri y a la gobernadora María Eugenia Vidal en el marco de la coherencia de acompañar al candidato a vicepresidente, y por lo que representa el kirchnerismo, “que va por la confrontación, la pelea y el ataque sistemático”.

Brown, titular del Movimiento Productivo Argentino, entiende que a María Eugenia Vidal “le falta un mayor acompañamiento a los sectores de la producción bonaerense”, pero la propuesta de Axel Kicillof gobernador refleja un “ataque masivo a los sectores productivos”.

Es necesario “que se bajen presiones impositivas, que se logre mayor acompañamiento del Estado y de los sectores financieros”, consideró.

Finalmente, sobre el cierre de listas en San Martín, con Gabriel Katopodis cediendo espacios clave a las organizaciones kirchneristas, el ex intendente avizora una “muy buena elección” del actual alcalde, no obstante dijo que fue “entornado por sectores de La Cámpora”.

Al respecto de Juntos Somos el Cambio, Brown habló de la alta incidencia de Santiago López Medrano en la conformación de la lista de concejales, la que a su punto de vista no representa “a los sectores medios poblacionales de las distintas localidades del partido”.

SLM “debería haber incorporado en su lista -se lo señalé-, a referente relacionados con San Martín, en lugar de elegir a personas que no tienen mucha vinculación con el distrito”.