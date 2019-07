Los vecinos que se acercaron a donar también compartieron su opinión. El sanfernandino Jonathan comentó: “Un compañero de colegio está diagnosticado con Leucemia, me hizo una invitación para venir a ayudarlo y colaborar con la campaña. Me parece muy importante y muy necesario para ayudar a la gente que se encuentra en situación de alguna enfermedad”.

Abel Martínez, técnico de Hemoterapia y miembro de la Fundación Hematológica Sarmiento, explicó que “la sangre es algo que se necesita básicamente para personas que ya tienen cirugías programadas, que van a ser transfundidas, como también para personas que tienen accidentes en la vía pública o que sufren sangrados”. “Los hospitales, clínicas o sanatorios no cuentan con unidades de sangre en reserva por eso la idea es que la gente done voluntariamente preventivamente”, agregó.