Zabaleta se refirió también al apoyo de las personas con respecto al trabajo realizado desde la Red de Merenderos: “Estamos logrando la comunidad organizada que soñamos, en donde los vecinos se comprometen con las distintas políticas del Municipio. En esta ocasión, ellos colaboraron con alimentos no perecederos para los más de 70 comedores que asistimos. Buscamos igualdad y derechos, que en la Argentina hoy faltan”.

Con el objetivo de visibilizar las políticas de género que son impulsadas desde la gestión del Municipio de Hurlingham, se realizó la carrera solidaria “Nos movemos por la igualdad”, a través de la cual miles de vecinos se reunieron para correr y colaborar con alimentos no perecederos que serán destinados a la Red de Merenderos local.