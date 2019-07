Federico Gelay, precandidato a intendente de San Isidro por el Frente de Todos, conversó con SMnoticias y se refirió a la interna que el espacio tendrá en el distrito. “Somos dos proyectos distintos a nivel municipal, con niveles de coherencia distintos”, dijo, y apuntó contra los integrantes de la otra nómina por su rol en el Legislativo. Asimismo, el empresario pyme señaló que en la elección “hay dos modelos de país en discusión”, y mencionó que el eje de la campaña estará puesto en lo económico. En cuanto a lo local, el ex concejal criticó al gobierno municipal y aseguró que “es como un limón exprimido, al que no le podemos sacar más jugo”.

Inicialmente, el ex legislador hizo referencia a la dos listas locales que tendrá el Frente de Todos, y planteó que “la unidad se va a dar después de las PASO”. “Somos dos proyectos distintos a nivel municipal, con niveles de coherencia distintos, aunque ambos adherimos a las fórmulas nacional y provincial del Frente de Todos”, aclaró. “Le ofrecemos al vecino una coherencia política respecto de lo que queremos para San Isidro”, indicó, y exclamó que “jamás hemos acompañado al possismo en las votaciones del Concejo Deliberante”. “Cuando me tocó ocupar ese cargo he perdido votaciones por 23 a 1”, recordó, y dejó en claro que “no tenemos nada que ver con el oficialismo”.

En el Concejo Deliberante “rechazamos los cambios en el Código Ordenamiento Urbano, presupuestos, rendiciones de cuentas y los cambios en las autoridades del cuerpo, y a partir esa coherencia construimos nuestro proyecto municipal”, reiteró. Asimismo, explicó que “en nuestra lista están incluidas todas las organizaciones del campo nacional y popular, y también la CGT, la CTA”. “Nuestra primer candidata a consejera escolar es Alicia Quevedo, compañera de SUTEBA; y nuestra postulante a primer concejal es Milena Lamonega, secretaria general de SADOP. Es una lista militante”, sentenció.

“Vamos a construir una campaña positiva, de cercanía, hablándole permanentemente al vecino”, continuó Gelay. Para él, “la situación económica será el eje de la campaña”. “El pueblo está viviendo una situación muy lamentable. Después de cuatro años de este gobierno estamos discutiendo si podemos llenar la heladera o no, y si se pueden pagar los servicios, y por el contrario, cuando éramos gobierno discutíamos si cambiamos el auto, si ampliábamos la casa o si se podía realizar un viaje. El retroceso fue muy grande, y el que no lo entienda lo va a pagar en las urnas”, afirmó.

También entendió que “sería abstracto hablar de otra cosa que no sea lo económico”, y que “es algo de lo que el gobierno no va a querer hablar”. “La industria bajó por 13 meses consecutivos su producción, y las áreas comerciales están sufriendo cierres de locales permanentes. Aquel que se abstraiga de eso es porque no entiende el país en el que estamos viviendo”, declaró.

En lo local, el precandidato a intendente aseveró que el peronismo tiene “la obligación de disputarle el poder al possismo”. “Es un aparato político que ya lleva 36 años enquistado en el gobierno de San Isidro. Nosotros queremos un distrito mucho más moderno, con tecnología, con transparencia y con integración. Eso es lo que queremos contarles a los vecinos, y por eso les pedimos que nos acompañen con su voto”, añadió.

Y esa línea, ante la consulta sobre el crecimiento del vecinalismo en el distrito, que fue la segunda fuerza en la última elección, opinó que “va a ser una elección muy nacionalizada, con dos modelos de país en discusión”. “El vecinalismo en San Isidro viene creciendo, pero también sufre una crisis de crecimiento y tiene contradicciones en el armado con algunas incorporaciones”, lanzó, y subrayó que “no existe un proyecto municipal que no esté atado a un proyecto nacional y provincial, y eso hay que decírselo a los vecinos”. “Las grandes obras están vinculadas a una línea nacional y provincial, y en ese sentido el discurso el vecinalismo es temerario. Peo el pueblo de San Isidro entiende eso”, añadió.

A su vez, el dirigente peronista analizó al gobierno municipal y lo definió “como un limón exprimido, al que no le podemos sacar más jugo”. “La gestión cumplió un ciclo. Sus mejores momentos fueron con el intendente Melchor Posse, cuando las comunidades de San Isidro se han desarrollado. Después, el jefe comunal Gustavo Posse mantuvo la dinámica de su padre, pero en los últimos 10 años notamos un franco descenso de la administración”, analizó.

“El presupuesto de Salud en la época de Melchor Posse era del 33 por ciento. Hoy el intendente le asigna al área el 21 por ciento. Eso habla del San Isidro que él quiere. Nosotros queremos volver a un San Isidro que integraba a todo el mundo, con los sectores medios atendidos en el hospital público y enviando a sus hijos a colegios de gestión pública de calidad. Tenemos que aggiornar a San Isidro a las demandas de la población”, detalló.

El empresario pyme manifestó también que “San Isidro sigue siendo el municipio de toda el área metropolitana que más basura entierra, porque no hay campañas de concientización y un proyecto para modificar esa situación”. Luego expuso que “el gobierno municipal está ausente en el tema de la producción y el trabajo”. “No hay dialogo con las cámaras de comercio ni presencia del Municipio ante los pequeños comercios y pymes”, comentó, y reveló que “en el año 1999, Gustavo Posse prometió construir centros comerciales a cielo abierto, y pasaron 20 años y no se hizo uno solo”.

“Nos duele lo que pasa con los sectores de la producción y el comercio. Entendemos que es lo que piden esos sectores, y sus necesidades son parte inherente de nuestra propuesta. También nos duele discutir si se puede llenar la heladera o no. Eso entendemos que es algo que tiene que suceder normalmente”, completó. “Queremos recrear los días más felices para el pueblo argentino y para eso tenemos que volver al gobierno”, finalizó.