Por su parte, Pazos, indicó: “Hoy dos mil familias paceñas están conectadas a la red de Gas Natural gracias al acompañamiento del Gobierno Nacional, esto no es un dato menor, ya que es uno de los distritos donde la mayor cantidad de vecinos pudieron acceder a este beneficio. En estos años de gestión podemos respaldar lo que decimos con acciones concretas que le cambian y le mejoran la calidad de vida a los argentinos”.

El concejal de Juntos por el Cambio y precandidato a intendente de José C. Paz, Ezequiel Pazos, visitó uno de los dos mil hogares que se conectaron a la red de Gas Natural gracias al programa Mejor Hogar, impulsado por el Gobierno Nacional. Ya son 18 mil hogares en todo el país que accedieron a este beneficio.

