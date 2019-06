Tras una persecución, la Policía, con colaboración del COM, detuvo a dos malvivientes que habían...

Durante el encuentro de hoy se entregaron sus DNI a niños y niñas, a través de “Garantizar tu Identidad”, programa provincial que se lanzó en mayo de 2017 en Pilar. Los funcionarios dialogaron con los vecinos acerca de la situación particular de cada familia, tras lo cual se hizo la entrega formal de los documentos.

Al respecto, Ducoté señaló: “Estamos acompañando a muchas familias cuyos hijos no tenían DNI, trabajando en conjunto con el Registro de las personas de la Provincia de Buenos Aires para garantizar derechos. Hay chicos que por primera vez van a poder contar con esos derechos que, sin dudas, le van a permitir mejorar en su vida diaria”.