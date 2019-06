Según informa el Facebook Merlo Real, el hecho sucedió el jueves en la panchería Blog, lindante a la estación del Ferrocarril Sarmiento. La nena de 3 años recibió una fuerte descarga eléctrica de unos cables pelados que estaban debajo de la mesa. Fue internada en el hospital Eva Perón.

Según los detalles de la información, la descarga le ocasionó primeramente arritmia cardíaca, sin embargo no trascendió un diagnostico completo aún. Denuncian que el local está conectado ilegalmente a la red eléctrica.

“Mi nena entró en shock y cuando la socorrí comenzó a llorar drásticamente y no paraba de temblar. No entendía lo que estaba pasando, entré en desesperación. Una señora que estaba en el lugar me advirtió sobre los cables pelados, vi la marca en la mano de mi hija y la llevé de inmediato al hospital. Allí, la atendieron de urgencia y la internaron”, dijo Melany, de 20 años.

“En el local no asistieron a mi hija, no ofrecieron llevarla al hospital. Se rieron en mi cara, no recibí ningún tipo de ayuda. Decidí volver para tomar fotos de los cables pelados y, de esta forma, impedir que se registre alguna otra víctima. Escondieron todas las pruebas, necesitamos testigos”, agregó la madre de la víctima.