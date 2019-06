Por su parte, el presidente del Club Social y Deportivo “La Unión”, Javier Artaza, dijo: “Estamos entregando las camisetas de fútbol infantil, que hacía más de 25 años que no se practicaba en esta institución. Cuando ganamos las elecciones hace un año, fue nuestra propuesta de campaña volver a tener este deporte tan sano y lindo. Tenemos todas las categorías completas, desde 2004/2005 hasta 2013, y en agosto volvemos a empadronar a los chicos, porque cada vez más quieren venir a jugar a nuestra institución”.

Hacía más de 25 años que no ofrecían este deporte. El Municipio se asoció a esta incorporación de oferta deportiva para los vecinos, donando a la institución de Virreyes un equipo completo de indumentaria para los pequeños jugadores.