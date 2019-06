Hacía más de 25 años que no ofrecían este deporte. El Municipio se asoció a esta incorporación...

“Desde hace varios años nuestra política municipal es muy fuerte en relación al trabajo que se hace desde la prevención y el acceso al diagnóstico. Buscamos que la gente se acerque para saber si tiene o no VIH. El test consta de una punción en el dedo que a los 15 minutos arroja un resultado -negativo o positivo- preliminar que luego se puede confirmar con una prueba mayor que busca carga viral en la sangre. El vecino de Tigre se acerca mucho al sistema de salud y busca en la parte municipal lo que nosotros podemos darle”, explicó el coordinador Programa VIH/Sida, ITS y Hepatitis Virales, Sebastián Vázquez Montoto.

El VIH puede no presentar síntomas durante mucho tiempo, sin embargo, a largo plazo debilita las defensas y es consecuencia de la aparición de otras enfermedades. En los resultados tardíos, el tratamiento es más complejo. Las personas que son diagnosticadas tempranamente, además de acceder a los controles y tratamientos en forma gratuita, pueden lograr que el VIH sea una infección crónica y llevar una vida saludable.