Torres afirmó que su rol actual no es de ‘opositor tira piedras’, y ante la posibilidad de llegar al gobierno municipal “vamos a reconocer las cosas que se hicieron bien, y cambiar lo que se hizo mal”. “Hubo un cambio de estética de muchas localidades del partido, pero con eso solo no alcanza, hay que ir por la educación y el trabajo, sobre todo en jóvenes que necesitan orientación y herramientas para su desarrollo y así evitar que caminen por la cornisa, consiguiendo plata fácil o sumergiéndose en las adicciones”, opinó.

Gustavo Torres: “El peronismo de Tres de Febrero no tiene un líder legitimado, por eso proponemos nuevas figuras y proyectos”