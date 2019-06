El intendente de Merlo, Gustavo Menéndez, va por su reelección con lista única de la que forman parte todos los espacios encolumnados en el Frente de Todos. Por otra parte, no fueron oficializadas las listas del espacio, entre ellas, la que encabezaba ex intendente Raúl Othacehé.

El jefe comunal de Merlo y vicepresidente del Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires, Gustavo Menéndez, logra de esta manera la unidad que promovió desde su cargo en el partido, dejando lugares propios en pos de “tender puentes que unan al pensamiento popular con eje en el peronismo”.

En el armado que sale de intensas negociaciones, se ven representados todos los espacios entre los que se encuentran el movimiento Grande Merlo, La Cámpora, Nuevo Encuentro, La Néstor Kirchner, Frente Renovador, Kolina, Unidos y Organizados, Solidaridad e Igualdad y los movimientos sociales “Comunidad Organizada” y “Movimiento Solidario”, entre otros.

De esta manera, la lista que llevará a Alberto Fernández y a Cristina Fernández de Kirchner a nivel nacional y a Axel Kicillof y a Verónica Magario como candidatos a disputar la gobernación provincial, tendrá en el distrito representado en sus concejales a todos los espacios del Frente de Todos encarnados en los siguientes precandidatos:

1. Karina Menéndez

2. Roberto Soos

3. Alejandra Hahn

4. Walter Beltrán

5. Patricia Alves

6. Eduardo Díaz

7. Roxana Monzón

8. Raúl Garayo

9. Dora Silva

10. Javier Defeo

11. Soledad Peralta

12. Miguel Haristoy

En cuanto a los Consejeros Escolares, la lista quedó conformada de la siguiente manera:

1. Aldo Capece

2. María José Barrionuevo

3. Juan Carlos Ojeda

4. Ana Paula Gallardo

5. Pablo Jacina

Las listas que cayeron

Por otra parte, la Junta Partidaria del Frente de Todos comunicó las listas del distrito que no fueron oficializadas, las cuales no cumplieron con la presentación de los avales requeridos.

Así, no podrán estar en el cuarto oscuro las nóminas que llevaban como postulantes a intendentes al ex jefe comunal Raúl Othacehe; al ex concejal Pablo Arias; y a los dirigentes Florencia Lizaraso, Gustavo Montiel y José Luis Sartori.