En el marco de este acuerdo, el municipio se comprometió a proveer el personal de control de tránsito y acordar con la Sociedad Operadora Ferroviaria un mecanismo idóneo de comunicación para que acudan a proteger el paso antes de la circulación del tren. Por su parte, ese organismo deberá imponer a todos los trenes una precaución para que no circulen a una velocidad superior a los 12 kilómetros por hora, con cartelería fija y una indicación expresa por escrita para los conductores.

“Una vez más, a través del diálogo, la elaboración de propuestas y la predisposición a trabajar en conjunto, el pueblo del partido de Escobar, a través de esta gestión municipal, dio vuelta una decisión tomada desde un escritorio por funcionarios que desconocen la realidad del territorio y la vida cotidiana de la gente. Cuando decimos que somos un Estado municipal presente que acompaña a nuestros ciudadanos no es un slogan de campaña. Estamos todo el tiempo en las calles y en los barrios para atender las demandas y solucionar los problemas de los vecinos con hechos concretos y no con politiquería barata para el Facebook”, enfatizó Sujarchuk.