Achával expresó que “Lo que sienten esos ciudadanos y ciudadanas es desolación. Tienen frente a ellos una economía cada vez más inaccesible. Pero además, ven que la calle está parada, que los comercios y las fábricas no buscan gente, sino todo lo contrario”.

“Hoy trabajadores de una fábrica textil de nuestro Parque Industrial reclamaban para recuperar el trabajo que ellos y unos 120 compañeros más perdieron. La mayoría son padres o madres que necesitan mantener a una familia”, describió. Luego mencionó: “Y esa situación es la que se replica en casi todos lados. Porque cada vez son más las industrias que hacen recortes o reducen los horarios de su personal porque ya no hay producción. Es la consecuencia de políticas que frenaron por completo la actividad económica, de un modelo que eligió el camino del endeudamiento y el ajuste y está generando un enorme daño en nuestro país”.

Mientras crecen los casos de despidos de trabajadores del Parque Industrial, y después de que se supiera que el índice de desocupación nacional llegó al 10,1%, Federico Achával comentó: “En Argentina son cada vez más los que quieren trabajar para salir adelante y no pueden porque el modelo económico de Cambiemos les cierra las puertas”.