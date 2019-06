Y el docente de la Escuela Primaria 23, Gastón Parés, destacó: “Nos viene muy bien, la verdad que vino con todo el invierno, está complicada la situación, y quiero aprovechar para agradecer al Municipio por una vez más subsanar el déficit en la gestión de la provincia de Buenos Aires que no ha venido en ningún momento a hacerse cargo de las situaciones que nosotros hemos reclamado. En cambio, siempre hemos tenido respuesta del Municipio de San Fernando”.

Las autoridades escolares manifestaron su agradecimiento por la acción de la Comuna. Laura Roldán, vicedirectora de la Escuela Primaria 3, consideró que “es importante sobre todo a la mañana que se siente más el frío, y que los chicos puedan venir acá a la escuela y sentirla calentita es importante”. “Y para los grandes no es lo mismo estar trabajando con campera que estar más cómodos en el salón y aprendiendo, que es importante para la comunidad y la escuela”, agregó.

“Empezó el frío fuerte, estamos en invierno, y el Municipio siempre presente a través del Programa Municipal de Ayuda a Escuelas Provinciales, para que los chicos tengan un buen pasar en el colegio y no pasen frío”, sostuvo Pérez.