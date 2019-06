El gobierno provincial sigue impulsando a las pequeñas y medianas empresas bonaerenses. Y no sólo para...

Dar el sí ante la ley se convertirá no sólo en un día inolvidable para 180 parejas, sino también especial, ya que podrán casarse en forma gratuita en lugares emblemáticos de la provincia de Buenos Aires. Para esta ocasión se sumaron a la iniciativa 27 municipios y el período de inscripción estará vigente hasta el 22 de julio.