“En GLOBA trabajamos todos los días acompañando a las pymes bonaerenses, no sólo en su proceso de creación, formación, capacitación y crecimiento, sino también en su proceso de internacionalización, para que puedan llevar sus bienes y servicios al mundo”, dijo Diego Cagliolo, subsecretario de Relaciones Internacionales y Cooperación y a cargo de la Dirección Ejecutiva de GLOBA. “Nos esforzamos en facilitar y en acercar los mercados mundiales, demostrando que si trabajamos en equipo podemos lograr pymes exportadoras que abastezcan al mundo de trabajo argentino de calidad”, agregó el funcionario.

El gobierno provincial sigue impulsando a las pequeñas y medianas empresas bonaerenses. Y no sólo para que se desarrollen y sigan creciendo, sino también para que sus productos puedan venderse más allá de las fronteras argentinas. Y se nota en los números: En abril las exportaciones pyme de la Provincia ascendieron a 1863 millones de dólares, mostrando un aumento del 0,7% respecto del mismo mes de 2018.