Enfrentar a un precandidato recién llegado al distrito, como Juan Gómez Centurión “genera un poco de confusión, por eso le vamos a dar la boleta a la gente para que la lleve desde la casa”. “Ellos tendrán sus estrategias para hacerse conocidos, pero en la personal no concibo una interna con gente que no es de Merlo”, exclamó.

“Siempre me relacioné muy bien con la gobernadora María Eugenia Vidal, y con el presidente Mauricio Macri, porque estoy desde el 2004 en el partido político, por lo que me siento muy apoyado por el espacio, pero más por el vecino”, aseguró el dirigente, y afirmó: “nuestra opción va a ser la que dispute la intendencia de Merlo en octubre”.

Zencich presentó su lista y sentenció: “No concibo una interna con un candidato que no es de Merlo”