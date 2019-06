En un grupo de Whatsapp de los padres se difundió el incidente y ofuscados colocaron una pancarta frente a la entidad escolar con la frase: “Florencia Sanguinetti, las partes íntimas no se tocan. Pedófila. Colegio María Auxiliadora, cómplice”. En el caso tomaron intervención personal policial de la comisaría Primera y la UFI N° 2 de Morón.

This site is protected by wp-copyrightpro.com