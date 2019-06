Soledad Cortés es una de las precandidatas a concejal de Juntos Somos el Cambio en José C. Paz. Brinda...

En Vicente López se confirmaron los dos precandidatos anunciados oficialmente, Marta Tello y Andrés Montone . El socialista Carlos Roberto y el ex macrista Gustavo Morelli no competirán.

Tres de Febrero tiene oficializadas dos listas, las que son encabezadas por Hernán Jofré y Juan Pablo Zaragoza . Se quedan afuera el radical Mario Braca y la ex titular del IPS Patricia Quevedo.

En José C. Paz hay tres precandidatos a intendente por el espacio lavagnista, ellos son Cristian Leiva , Rubén Maglio y Andrea Núñez . Fueron rechazadas otras tres listas.

En Ituzaingó son tres las listas que iran a las primarias en 11 de agosto, encabezadas por Sergio Crego , Roberto Altarrui y el ex hombre del Pro Osvaldo Marasco . Asimismo, se rechazaron otras seis listas.

En Hurlingham , la junta del frente Consenso Federal aprobó la precandidatura a intendente de Rafael De Francesco , juez de Faltas de la Municipalidad. Cayó la lista de Mónica López, ex concejal de Libres del Sur.

En Escobar , cayó la propuesta del ex luchador Jorge “Acero” Cali. Las únicas boletas que competirán en una PASO son las de Marcos Schneider y Ricardo Choffi . También rechazaron la lista que llevaba como precandidato a intendente a Alberto Corijone.