No fue oficializada la lista que lleva a Octavio Argüello como precandidato a intendente de Tres de Febrero, y a Cristian Tiedemann como precandidato a primer concejal. El argumento de la junta que preside el ex intendente Hugo Curto fue la falta de avales. En diálogo con SMnoticias, Argüello, secretario general de la regional de Camioneros aseguró que presentó 618 avales, 418 más que los necesarios. “Hay una clara proscripción, como siempre sucede en Tres de Febrero cuando Hugo Curto interviene”, afirmó el dirigente gremial, quien apelará a todas las instancias para tratar de estar, con su propuesta, en el cuarto oscuro el 11 de agosto.

Sorprendió la oficialización de la junta electoral del Frente de Todos de dos listas de Tres de Febrero hasta ahora desconocidas: una encabezada por una docente y evangélica de una iglesia que defiende “las dos vidas” y otra por un ex municipal. Ambos precandidatos son del espacio de Alberto Rodríguez Saá. Rechazaron la lista de Octavio Argüello por “falta de avales”.