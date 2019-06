El Municipio de San Fernando concreta un ambicioso proyecto iniciado a fines del 2017, cuando el intendente Luis Andreotti no renovó la concesión vencida de explotación del predio ribereño de Marina del Norte. Las acciones en resguardo de los derechos del Municipio contaron con un amplio apoyo, con mateadas con los vecinos y extensas acciones en las redes sociales para recuperar los terrenos explotados por más de 30 años mediante un contrato vencido. La ley impulsada por el diputado provincial Juan Andreotti fue determinante para lograrlo.

This site is protected by wp-copyrightpro.com