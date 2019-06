No sólo se trata de fomentar la lectura y el contacto con los libros, sino también el hecho de hacerlo en un ámbito poco convencional y aspirar a generar una acción de lectura colectiva.

“Se trata de llevar la cultura a espacios públicos, y por otro lado, es entender la cultura como una forma de participación activa. Los libros circulan rápidamente. El temor era que no circulen, que se queden ahí, y hemos visto que circulan e interesan”, añade.