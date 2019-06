Esta tarde, una mezcla de reactivos -ácido nítrico y fórmico- causó una columna de humo rojo en la fábrica Diversey de Villa Bosch. Autoridades desmienten que se haya tratado de una explosión como habían anunciado militantes kirchneristas por redes sociales. No hubo alarma ni evacuaciones de ningún tipo.

“Un empleado mezcló dos químicos lo que generó esa nube, pero no hubo evacuación ni alarma de ningún tipo”, comentaron fuentes a SMnoticias. “No es perjudicial para la salud, se disipó rápidamente y la gente no tiene que cerrar las ventanas”, agregaron.

Al arribar Bomberos y Defensa Civil no encontraron mucho para hacer, ya que el incidente fue menor.

La fábrica está ubicada en avenida Márquez y El Matadero, en Villa Bosch. Es una planta química donde se fabrican productos de limpieza e higiene.

Hubo intención de alarma por parte de usuarios de redes sociales, en espacial de la militante Nora Donda, quien responde al concejal Agustín Ciorciari. Donda es la madre del twitero K que había sido detenido en 2016 por amenazas de bomba en el shopping Abasto.