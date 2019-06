“Muchas mujeres hoy llegan a nuestras oficinas porque se encontraron con vacíos en las áreas municipales”, sostiene Soledad Cortés, y aseguró que el gobierno municipal “vulnera los derechos en lo más mínimo, por ejemplo, cuando una persona no puede ni siquiera salir de su casa cada día de lluvia”, criticó con fundamento.

Cortés, quien acompaña la candidatura de Pazos a la intendencia de José C. Paz, considera “indispensable que se implemente en el distrito el Servicio Local de Niñez para fortalecer políticas de protección de los derechos integrales de las familias”. “Las Direcciones deben dejar de ser oficinas vacías”, consideró la precandidata a concejal, quien también criticó la falta de un Servicio Local adecuado en el Municipio -proyecto de Cambiemos que fue archivado en el HCD-.

“Queremos hacer hincapié en la prevención del accionar de la violencia de género, por eso realizamos charlas en distintos barrios de José C. Paz junto al Ministerio de Justicia de la provincia”, dijo la precandidata a concejal, y detalló que “estamos presentes en los operativos de El Estado en tu Barrio por decisión de la gobernadora María Eugenia Vidal, donde llevamos atendidas a más de 300 personas”.

Abogada de 30 años, vecina de José C. Paz, tiene a cargo el CAVAJ (Laprida 1700 de barrio Alberdi), que junto a una psicóloga y una asistente social “acompañamos y asistimos a víctimas y familiares de víctimas de delitos graves como homicidios, femicidios, abuso sexual, lesiones graves, trata de personas, averiguación de paradero, o violencia de género, en un distrito (como José C. Paz) con una tasa muy alta” de estos actos violentos y agresiones.

Soledad Cortés es una de las precandidatas a concejal de Juntos Somos el Cambio en José C. Paz. Brinda atención legal en el Centro de Asistencia a Víctimas y Acceso a Justicia (CAVAJ). “Somos un nexo para que la persona tenga acceso a la justicia y dejar de lado la burocracia que tienen muchas oficinas públicas”, comentó.

Sol Cortés: “En José C. Paz la tasa de violencia de género es muy alta, por eso trabajamos para cambiarle el eje de vida a las víctimas”