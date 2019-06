“Esto no sólo es importante para la Argentina, sino que también es importante para bajar la violencia en Paraguay y en Brasil, porque hay muchas de estas armas que son las utilizadas por los narcotraficantes y los grandes carteles brasileros que manejan el negocio del narcotráfico con ametralladoras y armas pesadas de todo tipo”, aseguró Patricia Bullrich.

This site is protected by wp-copyrightpro.com