Por su parte, el Servicio Alimentario Escolar en los comedores funcionó en todo momento y se les gestionaron once grupos electrógenos desde la Dirección General de Escuelas.

El gobierno de la Provincia y el Municipio trabajaron en conjunto para acompañar a los vecinos afectados. En cuanto al área de salud, se garantizó que todos los centros, cuenten con energía. También se acompañó a las instituciones educativas ofreciendo el reemplazo del sistema de alimentación por viandas para quienes no cuentan con la posibilidad de cocinar.

La Provincia ha resuelto una serie de sanciones ejemplificadoras a la empresa. En ese sentido, los vecinos que fueron afectados no tendrán que pagar la factura del mes vigente.

Salvador expresó: “Como primera medida y como un hecho inédito, la gobernadora tomó la decisión de que los vecinos afectados por la falta de suministro no paguen las tarifas en su totalidad en el mes que han sido privados del servicio de electricidad”.