Después de que el oficialismo no diera quórum para tratar el pedido de remoción de Gustavo Trindade...

Por último, el pre candidato del Frente de Todos se refirió al compromiso con los sueños de los pilarenses: “Este gobierno fue especialista en quitarle las ilusiones a muchos jóvenes, deportistas, músicos y artistas que vieron cómo se les daba la espalda”. “Pero yo estoy convencido de que el futuro de Pilar se construye haciendo que esas ilusiones se cumplan. Y por eso, el compromiso es a un Estado que no sea indiferente a todos aquellos que quieren llegar lejos”, afirmó.