Para cerrar, Laurent dijo: “Si tanto miedo tienen de explicarle al pueblo las cosas que les cuestionamos, que dejen sus bancas. No se puede seguir gobernando de espaldas a la gente”.

Por su parte, Silvio Rodríguez agregó: “Creemos que Trindade ejerce su cargo con autoritarismo y con prácticas que no hacen bien a la democracia. Y hoy lo vemos con un oficialismo que en lugar de dar el debate, desaparece”. Y afirmó: “Vamos a seguir insistiendo para que den la cara. Es una obligación darle explicaciones a todos los pilarenses”.

Laurent expuso que “Lo único que hace el oficialismo al no dar quórum es proteger a un presidente que administró los fondos con poca transparencia y de manera irregular. Que trajo al Concejo Deliberante el maltrato y la violencia y que hizo un abuso ordinario del poder”.

Después de que el oficialismo no diera quórum para tratar el pedido de remoción de Gustavo Trindade como presidente del Concejo Deliberante, Santiago Laurent, jefe del bloque del Frente de Todos declaró: “Cuando se trata de dar debates democráticos, de cara al pueblo, el oficialismo siempre responde de la misma manera: escondiéndose”. “Hoy veníamos a discutir una decisión que tenía que ver con la institucionalidad y con devolverle a nuestro Concejo Deliberante el respeto, la pluralidad y el diálogo”, explicó. “Pero lamentablemente, el oficialismo sigue dándole la espalda a la gente”.

Santiago Laurent: “El oficialismo se esconde para no dar explicaciones”