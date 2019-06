Después de que el oficialismo no diera quórum para tratar el pedido de remoción de Gustavo Trindade...

“Tenemos muchas expectativas en estos hombres y mujeres que hoy conforman el primer elenco del Teatro Seminari, que tiene más años que el Teatro Colón. Para nosotros, los artistas, poder vivir de lo que nos apasiona no es fácil. Por eso quiero agradecer el compromiso por parte de Ariel y su gestión, que hace realidad este sueño que inició con más de 300 postulantes”, enfatizó Laport, visiblemente emocionado.

Luego de una extensa selección, que constó de dos audiciones a la que se presentaron más de 300 aspirantes, quedaron once personas seleccionadas a partir de la elección de un jurado encabezado por el propio Laport y que estuvo integrado, además por los actores Nahuel Mutti, Christian Sancho, los dramaturgos Jorge Arcuri Márquez, Francisco Scarponi y la escritora Cristina Piña, biógrafa oficial de la poetisa Alejandra Pizarnik.

“Es la primera vez en 130 años de nuestro Teatro y en 60 años del partido de Escobar que el Seminari cuenta con un elenco propio de actores y actrices. Este es un momento histórico y este grupo de artistas es fundador de este hecho, otro más en el que desplegamos raíces para tener alas y volar alto, muy alto, como municipio y así ampliar derechos en materia de acceso a la cultura. Una vez más esta gestión dice con el pecho inflado que no sólo llegó para tapar los baches de la calle sino también para tapar los baches del alma de su pueblo”, expresó Sujarchuk.