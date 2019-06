“La verdad que me parece una iniciativa excelente porque no sólo nuestros alumnos aprenden a cuidar sus dientes sino también sus familiares, ya que los chicos transmiten todo lo que vieron durante el día en sus casas. Además, a diario, les pedimos que traigan sus cepillos para asegurarnos que de que tengan una buena limpieza y se acostumbren a utilizarlo”, subrayó Verónica Druholm, directora del Jardín Municipal 9.

Y detalló: “Durante nuestra visita no sólo aplicamos el barniz de flúor sino que también damos charlas y hacemos juegos que tengan que ver con la higiene bucal. Además enseñamos la técnica de cepillado, algo muy importante para prevenir futuros problemas”.