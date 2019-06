En base a la información que le brindó el Ministerio de Producción bonaerense a la Comuna, el personal controla que haya stock de los productos o su reemplazo en caso que no exista cantidad suficiente; que el precio esté publicado y que estén las cenefas -carteles- identificatorias que dicen Precios Cuidados y, debajo, una franja color fucsia con la inscripción “Producto Esencial”.

Si bien los controles sólo tienen una finalidad informativa y los inspectores no pueden tomar ningún tipo de medida ni aplicar sanciones, sí es una forma de garantizarles a los vecinos que puedan acceder a las ofertas. “Es nuestra manera de ayudar a los vecinos, de defender sus intereses y bolsillos”, destaca el funcionario.