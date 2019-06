Luis Vivona, presidente de la Comisión de Obras y Servicios Públicos, citó al ministro de Infraestructura de la provincia Roberto Gigante por el corte masivo de energía en la zona norte de la ciudad de La Plata y que lleva tres días sin resolverse.

Desde el sábado en horas de la noche, los vecinos de varios barrios de la ciudad de La Plata no tienen luz, lo que provocó innumerables pérdidas económicas y propició situaciones de inseguridad en los lugares afectados por el apagón.

Al respecto, el senador del Partido Justicialista, Luis Vivona, pidió la presencia del ministro de la Provincia este 4 de julio a las 13 horas en el Salón Antonio Cafiero a fin de dar respuesta a los damnificados por la falta de servicio.

“Como presidente de la Comisión de Obras y Servicios Públicos y con la potestad que este cargo me brinda pedí la presencia de Gigante porque él es el máximo responsable ante la ciudadanía, para que nos ayude a solucionar esta terrible falta que padecen las familias de La Plata”, dijo el legislador malvinense.

Hace unas horas, Juan Pablo Allan, senador de Cambiemos, le envió una carta a Vivona para que en su carácter de presidente de la Comisión de Obras y Servicios Públicos convoque una reunión con Rogelio Pagano, dueño de la empresa Edelap que provee de energía eléctrica a los platenses.

Consultado por esto, el senador peronista aclaró: “En el artículo 192 del reglamento del Senado se faculta a las comisiones a pedir informes directamente a las autoridades de la Administración, no de Empresas privadas, quienes no obstante pueden ser invitados. Por lo cual, la solicitud de Allan es incorrecta, y como queremos dar soluciones concretas a las familias damnificadas por el apagón que aún no se resuelve y que generó muchísimas pérdidas económicas a los trabajadores, le pedimos a Gigante que responda por la falta de luz a más de 20 mil usuarios de la zona norte de La Plata”.

Para terminar, Luis Vivona se mostró confiado que su pedido será bien recibido y que el próximo jueves 4 de julio estará el ministro de Infraestructura en la comisión que él preside. “Como funcionarios tenemos la obligación de dar respuesta a las necesidades de las familias, ese es nuestro deber y eso es lo que nuestros vecinos esperan. Por lo tanto, no descarto la presencia de Gigante ante este pedido que representa a miles de platenses”, cerró.