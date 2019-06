Roberto, vecino de San Miguel, agregó: “Vi otras obras de Enrique, y me gustan mucho. La verdad que esta muestra es bastante original, muy buena, y comprende todos los temas de lo que está pasando”.

En cuanto a los visitantes, Juan, apodado “Gianni”, vecino de San Fernando y fotógrafo, opinó: “A Enrique lo conozco desde hace tiempo, hicimos algunos trabajos juntos con sus personajes y su obra que conozco, es original y un poco controvertida si se la busca. Es lo que me gusta de las muestras de arte, no sólo por la estética, sino por el mensaje que transmiten”.