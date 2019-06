Se presentaron, al menos, cuatro listas, pero algunas podrían no prosperar. ¿Quiénes encabezan cada...

“Hay una definición política de la gobernadora María Eugenia Vidal y del ministro Gabriel Sánchez Zinny de plantear el ajuste en las escuelas públicas. No cumplieron con la inauguración de escuelas prometidas y con las refacciones de los edificios, muchos de los cuales siguen en obra y sin gas”, finalizó.

“También hay persecución a los trabajadores que deciden organizarse. No puede haber descuentos por paro para quienes pelean por derechos para los chicos y para plantearle al gobierno que necesitamos una reapertura de la paritaria”, declaró. A su vez, denunció que “hoy los auxiliares están por debajo de la línea de pobreza que plantea el INDEC, que comunicó que la canasta básica es de 30 mil pesos, y hoy un auxiliar tiene sueldos que rondan entre los 17 y los 19 mil pesos”. “Están bastante lejos de tener un salario digno”, lanzó.

“El gobierno no quiere dialogar. Tiene una mirada omnipotente, creen que lo que hacen lo están haciendo bien”, continuó el dirigente. Sostuvo luego que “acá también hay persecución gremial”. “Los trabajadores no tenemos otra herramienta para reclamar más que la movilización o un paro, y que te descuenten dinero de tu salario miserable por un reclamo justo, valga la redundancia, es una injusticia total”, aseveró.