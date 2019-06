Junto a su hijo Mateo, Ricardo Justiniano comentó: “Me trae mucho recuerdos de cuando yo era chico. Me encantó el acto y ver a tantos chicos tan comprometidos que, sin dudas, son el futuro de nuestro país”.

El acto contó con la presencia de la Agrupación Ex combatientes de Malvinas San Isidro y de la banda del Regimiento de Artillería 1 del Ejercito Argentino “Ituzaingo”, quien interpretó las estrofas del Himno Nacional Argentino y distintas marchas patrióticas que animaron la celebración.

“Hace 72 horas estábamos celebrando en Villa Adelina y hoy aquí con más de 50 instituciones educativas. Es impresionante el clima que se vive, no sólo desde el lado de los chicos sino también de los adultos que recordamos nuestra promesa y reafirmamos valores”, expresó Posse.