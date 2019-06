El intendente y el Defensor de la Provincia pusieron en marcha la nueva sede con jurisdicción en Hurlingham y Morón. Atiende reclamos de los ciudadanos hacia órganos del Estado y empresas de servicios. Estuvo presente el intendente de San Martín, Gabriel Katopodis.

El intendente Juan Zabaleta inauguró una delegación de la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires en Hurlingham junto al titular de este organismo, Guido Lorenzino, y al flamante titular de la nueva sede, Esteban Vallarino. La oficina descentralizada se encuentra en avenida Vergara 3892 y tiene jurisdicción en los partidos de Hurlingham y Morón para atender los reclamos de los ciudadanos. En la apertura, estuvo presente el intendente de San Martín, Gabriel Katopodis.

“Siempre decimos que este tipo de instituciones y de herramientas sirven para seguir acercando el Estado a nuestra gente, garantizando sus derechos y la igualdad que tanto hace falta en la Argentina en estos momentos tan complicados que vivimos. Agradecemos a Guido Lorenzino y a Esteban Vallarino, que asume un compromiso muy importante”, señaló el intendente.

Por su parte, Lorenzino manifestó: “Se trata de que el Estado sea receptor de los problemas de la gente. Hoy lamentablemente encontramos mucha insensibilidad por parte del gobierno nacional, un Estado que no mira, que no escucha, hubo un apagón en todo el país y no hay explicación ni consecuencias, siempre paga la gente. La Defensoría intenta ser un mojón para reconstruir el derecho del ciudadano en estos tiempos tan complejos”.

La Defensoría recibe y orienta, en forma gratuita, distintos reclamos sobre vulneración de derechos ocasionados por órganos del Estado o por empresas privadas de servicios, vinculados a discriminación o maltrato, cuestiones de salud, violencia de género, acceso a jubilaciones, derechos de niños, niñas y adolescentes, migrantes, telefonía móvil, transporte, tránsito, ambiente y problemas en la prestación de servicios de gas, energía eléctrica y agua corriente, entre otros temas.

En la inauguración estuvieron el secretario de Gobierno del Municipio, Maximiliano Topino; junto a otros funcionarios del gabinete municipal; delegados regionales de la Defensoría; jubilados y vecinos.