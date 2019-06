Al respecto del lanzamiento, junto a su equipo y parte del gabinete municipal, el intendente aseguró: “Nosotros somos un gran equipo, no un acomodo de dirigentes. El criterio de la boleta fue tener gente que viene cuidando a los vecinos de Morón hace tiempo y que tiene responsabilidad de gestión directa y constante”. Y reafirmó: “Todos están capacitados y están al tanto de todo lo que venimos haciendo como gestión”.

Esta mañana, el intendente Ramiro Tagliaferro, que va en busca de su reelección, recorrió la histórica obra de cloacas en Morón Sur, que actualmente avanza en el cruce de las calles Anunciación y Los Criollos. Allí presentó formalmente a todos los precandidatos a concejales y consejeros escolares que lo acompañarán en las próximas elecciones por la lista Juntos por el Cambio en Morón. La misma está encabezada por la subsecretaria de Gestión y ex presidente del Concejo Deliberante, Natalin Faravelli.

El jefe comunal lanzó hoy su campaña para la reelección y presentó a los precandidatos para el Concejo Deliberante y el Consejo Escolar. Fue en Anunciación y Los Criollos, donde días atrás se instaló una nueva tuneladora para avanzar con la obra de cloacas que beneficia a 75 mil vecinos. “Nosotros somos un gran equipo, no un acomodo de dirigentes”, afirmó Tagliaferro.