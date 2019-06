Se presentaron, al menos, cuatro listas, pero algunas podrían no prosperar. ¿Quiénes encabezan cada...

Sobre el proyecto presentado por radicales en el Congreso Nacional para eliminar las PASO en los estamentos donde no haya varias listas del mismo frente, Brandoni consideró que “no es el momento para plantear esto, debíamos habernos acordado hace meses para que todo el mundo de su opinión”.

“Ver así a Tres de Febrero me da una satisfacción fantástica, es un ejemplo de la nueva etapa de la República”, dijo el reconocido dirigente radical. “Esto es algo impensable”, sostuvo Brandoni, quien además de recorrer el COM de Villa Bosch, el Concejo Deliberante -donde fue recibido por el concejal Marcelo Bello-, y el Municipio, conversó con comerciantes del distrito.