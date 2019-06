Se reemplazaron los areneros por pisos de goma, se incorporaron nuevos juegos y bancos, y se mejoró el acceso por escalinatas a esta emblemática plaza que es muy utilizada por todos los vecinos de la zona.

El Municipio de San Isidro realizó una importante renovación de la Plaza 9 de Julio, ubicada en Monseñor Larumbe y Necochea, Martínez.

El sábado por la mañana, el intendente Gustavo Posse recorrió el lugar y dialogó con los vecinos. “Hace 8 años que hicimos este lugar a nuevo y ahora realizamos una puesta en valor, y se mejoraron los juegos para los niños. Este plaza, a la que se llega por todas las diagonales, es la nave insignia de los espacios públicos del distrito”, señaló.

Y remarcó: “Son bienes sociales que nos ponen a todos en igualdad, buscamos que las plazas sean como el patio de sus casas para los vecinos. Este plan de mejoras se extiende a las distintas localidades del distrito”.

Sobre la remodelación de la plaza, el subsecretario de Espacio Público, Leandro Martín, detalló: “Se hizo la parquización de los laterales, la escalinata de ingreso, y se reemplazaron los areneros por unos 380 metros cuadrados de piso de goma antigolpes. Esto garantiza mayor seguridad, y a su vez, es más higiénico”.

También contó que se colocaron diez bancos en el área de descanso y adelantó que en los próximos días se instalarán las luminarias Led.

Mientras tomaba mates con una amiga, Ana Rodríguez, oriunda de Martínez y que vive en Mar del Plata, comentó: “Hacía un año que no venía a este lugar y no puedo creer lo hermosa que está la plaza. A mi sobrina no le gustaba la arena y ahora puede disfrutar más de los juegos. Me encanta que el intendente visite las plazas y que escuche a los vecinos”.

Tras tirarse del tobogán, Bautista de 10 años dijo que le gustó mucho como quedó la plaza y que le encanta ir a jugar con sus amigos.

“La plaza está buenísima, hubo un antes y un después en el sector infantil. Es muy importante que el municipio mejore los espacios públicos. Esta plaza es muy representativa para todos los sanisidrenses”, completó Nora López de Martínez.