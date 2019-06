Los aspirantes a concejales y consejeros escolares a nivel local del Frente de Todos estuvieron presentes en el corte de rio en la Estación Fluvial de Tigre en repudio a los aumentos en el precio de los boletos de lancha para habitantes y turistas. Además, reclamaron por mejores en el servicio, y el mantenimiento de todos los horarios y destinos hacia el Delta.

Los habitantes del Delta atraviesan una problemática fruto de las recientes notificaciones de las empresas de transporte fluvial señalando que reducen sus horarios y quita servicios que habitualmente utilizan muchos vecinos para realizar sus actividades diarias. Ahora se sumaron aumentos tarifarios del orden del 40% para isleños y del 161% para turistas. La comunidad se manifestó en contra mediante un corte de río a la altura de la Estación Fluvial de Tigre.

Los precandidatos a concejales y consejeros escolares del Frente de Todos en San Fernando estuvieron presentes en el acto en reclamo por una solución a la problemática que atraviesan los isleños.

“Los vecinos agradecieron el acompañamiento a los isleños para que no haya más cortes de recorrido ni tarifazos. Los vecinos de sanfernandinos y tigrenses no somos turistas, vivimos en los distritos y muchas veces fuimos parte de esos miles de habitantes que tenemos en el delta. No podemos permitir que siga despoblándose la zona insular”, sostuvo el concejal y candidato Pablo Peredo, quien estuvo acompañado por los aspirantes a ediles Carlos Bergandi y Vanesa Medialdea, y el candidato a consejero escolar Diego Díaz.

En este sentido, Peredo señaló que “tienen que haber políticas claras en transporte, producción, educación, urbanismo y medio ambiente, eso tiene que estar claro y todos los municipios acompañaremos junto con el INTA para mejorar la calidad de vida a los isleños”.

Por último, concluyó: “Algunos vecinos vinieron al Concejo Deliberante a manifestar el problema y nosotros visitamos la zona insular para dialogar con ellos, estuvimos en La Barquita y el Borches. Le pedimos a la provincia de Buenos Aires que intervenga y no deje a las empresas hacer lo que quieren o cerrar los servicios”.