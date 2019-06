A fines de 2019, cuando el intendente cumpla sus primeros cuatro años al frente del gobierno local, el Municipio habrá reparado más de 1600 cuadras en todo el territorio de Lanús, atendiendo así una vieja demanda de los lanusenses y mejorando poco a poco su calidad de vida. Y las tareas no cesan, y en estos momentos se está realizando una importante obra en el límite entre Lanús y Lomas de Zamora.

