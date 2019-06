En este sentido, remarcó: “No podemos crecer en salud, infraestructura y mejores servicios si no capacitamos a nuestros profesionales. Con la apertura del nuevo hospital hemos trabajado prácticamente un año capacitando para dar un servicio de calidad. El intendente Luis Andreotti siempre reivindica el derecho constitucional a la salud y nosotros como empleados municipales gestionamos para que ese derecho le llegue al vecino en las mejores condiciones”.

Personal de la Secretaria de Salud Pública junto con la Dirección Provincial de Sida y Enfermedades de Transmisión Sexual, ofrecieron una charla informativa en el Centro Universitario para profesionales de las dependencias sanitarias locales, y de las comunas de Vicente López, Tigre y San Isidro. “No podemos crecer en salud, infraestructura y mejores servicios si no capacitamos a nuestros profesionales. El intendente siempre reivindica el derecho constitucional a la salud y nosotros como empleados municipales gestionamos para que ese derecho le llegue al vecino en las mejores condiciones”, dijo la secretaria de Salud Pública, Alicia Aparicio.