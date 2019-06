Una propone como candidato a intendente al ex peleador y actual concejal Jorge ‘Acero’ Cali. El ex presidente del Legislativo llevará como postulantes a ediles a Natalia Karina Cali, Diego Godoy, Silvia Gómez y Miguel Belaustegui.

Se presentaron dos listas. Una lleva al concejal y ex presidente del Legislativo, Jorge ‘Acero’ Cali, como candidato a intendente; y la otra al dirigente Ricardo Choffi.