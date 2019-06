Se llevó a cabo en las instalaciones de la Unión Ferroviaria, en el centro del distrito. Participaron dirigentes del espacio vecinal, militantes, referentes de diversos gremios y vecinos. Presente el jefe comunal, la agrupación lo respaldó en la búsqueda de su reelección.

La jornada fue el jueves por la noche, a horas del cierre de listas. La encabezaron los principales referentes de Somos San Martín, y estuvo presente el intendente Gabriel Katopodis. La agrupación vecinal, le brindó su apoyo de cara a su postulación para un nuevo período como jefe comunal.

“Nosotros iniciamos un proceso hace dos años que tenía que ver con ampliar, pasamos de ser un agrupación territorial peronista a ser una expresión que tiene que ver con las organizaciones libres del pueblo con la comunidad organizada”, sostuvo, al ahablar frente a los presentes, Rodrigo Estigarribia.

“La política es el elemento rector de nuestra agrupación, por eso en estos dos años no paramos de estar en la calle con hechos y acciones. Ahora redoblamos la apuesta, y Somos San Martín es parte del Frente de Todos, y acompañaremos al intendente en esta reelección, y en octubre triunfaremos”, agregó. “Esta es una elección de quiebre, de un lado, está un modelo que excluye, y del otro, estamos nosotros que queremos un país digno y para todos. Por eso vamos a ganar de la mano de Alberto Fernández, de Cristina, de Axel Kicillof, de Verónica Magario y acá en San Martín, de Gabriel Katopodis”, concluyó.

Por su parte, Jorge Deantoni, secretario general de la Delegación San Martín y Tres de Febrero de La Bancaria y referente del espacio, sostuvo: “Provengo del radicalismo, pero nos sumamos a este Frente de Todos para hacer realidad el sueño de aquel gran presidente que fue Raúl Alfonsín, que decía que de la democracia real hay que pasar a la democracia social”. “Hoy tenemos democracia real, tenemos derecho a la vivienda sin vivienda, derecho a la salud sin salud, derecho al trabajo sin trabajo, derecho a la educación y condenados a ser unos ignorantes. Vamos a trabajar para pasar a la democracia social”, sentenció.

Asimismo, Roberto Salar afirmó que “hay que trabajar para poder ganar en octubre porque todavía no ganamos”. “Tenemos el mejor equipo, los mejores candidatos, que Alberto Fernández, Cristina, Axel Kicillof, Verónica Magario, y nuestro intendente, pero todavía no ganamos y queda un largo camino por recorrer. Por eso les pido a todos que no nos entretengamos, que sumemos de a uno. También les pido que la bandera nuestra sea el amor y la esperanza, no usemos la pelea o el agravio. Venimos a construir un futuro con todos y todas, pero también con los que piensan distinto”, añadió.

El cierre estuvo a cargo del jefe comunal. “Cada uno sabe lo que tiene que hacer a partir de hoy para que la Argentina vuelva a ponerse de pie. Cada uno sabe lo que tiene que hacer en su fábrica, en su gremio, en su club, en su barrio. En cada rincón y en cada lugar tenemos que trabajar, militar, convencer y lograr que nadie se confíe en que el resultado ya está puesto. Hay mucho en juego en el país para que haya argentinos que, de alguna manera, no se comprometan con esta tarea militante y ciudadana que tenemos que llevar adelante todos juntos”, señaló.

“Necesitamos que en diciembre empiece a gobernar la Argentina otro proyecto político. Ese proyecto político debe devolver la esperanza y la tranquilidad a los trabajadores, a las pymes y a los clubes de barrio. El próximo gobierno tiene que tomar las decisiones pensando en cada uno de esos sectores”, aseguró, y finalmente le agradeció a Somos San Martín “por el apoyo que le dan a este gobierno municipal y al Frente de Todos, que quiere escribir en la Provincia y en la Nación una página donde nuestro pueblo vuelva sentirse protagonista”.

Entre los gremios que asistieron se destacaron, FOCRA, SEIVARA, Curtidores, SECASFPI, Bancarios, UPC, Petroleros y APOPS.