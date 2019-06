Cabe mencionar que la Comisión de Control de Transporte del Delta, formada en 2014, aún no ha sido reglamentada, impidiendo su funcionamiento. Dicha comisión está integrada por todos miembros que participan en el transporte fluvial -empresas, Prefectura, vecinos isleños y funcionarios- y tiene como objetivo el mejoramiento integral de todo el sistema de transporte.

“Para la Provincia este es un problema que debe dirimirse entre los vecinos y turistas, y nosotros consideramos que para eso está el Estado. En cualquier país moderno el Estado hace una inversión para alivianar las tarifas, para mejorar el servicio, para sumar recorridos, para cambiar las embarcaciones. Hoy viajamos en lanchas de 1930, por eso seriamente creo que hay que sentarse a hablar, no hay otra alternativa”, añadió.

El intendente Julio Zamora se acercó y manifestó su apoyo a las organizaciones movilizadas. Respecto al subsidio solicitado al Estado provincial para lograr mantener una tarifa de transporte razonable, sostuvo que “estamos hablando de algo que no tiene una gran entidad económica para el gobierno de la Provincia, es un pequeño subsidio que, en el marco de las subvenciones que se dan al transporte automotor, es ínfimo”.